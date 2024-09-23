Görevden alınan Vali, Gaziler gününe katılmadı
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, görevden alındığı için Gaziler günü etkinliğine katılmadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 13:19, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:21
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, görevden alınarak, merkeze çekildi.
Bitlis Valiliğine de İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya atandı.
Görevden alındığı 19 Eylül günü Gaziler günü kutlaması Bitlis'te ve tüm Türkiye'de yapıldı.
Bitlis'te yapılan kutlamalara Vali katılmazken, Vali yardımcısı katılım gösterdi.