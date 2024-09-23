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İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'

OSTİM Teknik Üniversitesi akademisyenleri, 17-18 Eylül'de Lübnan'da gerçekleştirilen İsrail saldırılarını inceleyerek çarpıcı bir rapor yayımladı. Bu saldırıların ilk örneklerinden birinin 1996 yılında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Yahya Ayyaş'a yapıldığı ve Ayyaş'ın cep telefonu ile düzenlenen bir patlama sonucu öldürüldüğü aktarıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 13:37, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:00
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17 Eylül 2024 tarihindeki saldırıya ilişkin, Gold Apollo Rugged Pager AR924 model çağrı cihazlarının, 2022 yılında İsrail tarafından sahte bir Macaristan merkezli şirket aracılığıyla Lübnan'a sokulduğu, plastik patlayıcı PETN ile modifiye edilerek içine yerleştirilen patlayıcıların, radyo frekansı sinyalleriyle tetiklendiği aktarıldı.

"TESPİT EDİLMESİ ZOR"

1 gün sonra telsizler üzerinden ikinci hedef alınmıştır. İsrail istihbaratının bu telsizlerin içine yerleştirdiği patlayıcılar, radyo frekansı sinyalleri ile aynı anda patlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. Çağrı cihazları ve telsizlerde kullanılan patlayıcının, hafif ve tespit edilmesi zor olan PETN isimli plastik patlayıcılar olduğu vurgulandı.

Saldırılara ilişkin yer alan yorumda, "Bu tür bir patlama sisteminin, asimetrik savaş teknikleri açısından yeni bir döneme işaret ettiği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı. Raporda Türkiye'nin milli güvenliği için 3 önemli çağrı yapılarak, "Savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu entegre devreler, yazılımlar ve elektronik harp sistemlerinin milli olarak üretilmesi büyük bir önceliktir. Yurt dışından ithal edilen iletişim sistemleri ve cihazlarının, sadece fiziksel değil, elektronik güvenlik testlerinden de geçirilmesi gerekmektedir. Milli bir GSM ağına sahip olmak ve bu sistemin tüm bileşenlerinin yerli olarak geliştirilmesi, güvenlik açıklarının önlenmesinde hayati bir adım olacaktır" denildi.

YERLİ ÇÖZÜMLER ŞART

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güngör Pakfiliz, "Savunma sanayii ihtiyaçlarına yönelik olarak elektronik harp ve silah sistemlerinin millileştirilmesi çalışmalarına OSTİM OSB iş birliği ile devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.

MURATHAN YILDIRIM

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