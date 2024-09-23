Okullarda temizlik personeli için 30 bin atama tahsis edildi

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okullarda temizlik sorunu gündeme geldi.

Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimlerinin velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ettiği bildirildi.

Bazı okullarda velilerin dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlediği ortaya çıkmıştı.

Harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta 30 bin temizlik personeli alınacağını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu.

Işıkhan, ücretlerin artırılması noktasında da çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN MAAŞI KAÇ LİRA?

Okullardaki temizlik görevlileri, geçen yıl 17 bin lira olan asgari ücret alıyordu. Bu dönem ise sistem değişti.

Personelin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü.

Ücret ayda 8 bin 447 lira olunca yeterli personel bulunamadı.