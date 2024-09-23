İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında İŞKUR ile TOBB arasında 'Nitelikli İş Gücü Yetiştirme' (NİYEP) ve 'Kadın İstihdamı İş Birliği' protokolleri imzalandı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız son verilere göre 32 milyon 712 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor. İşsizlik oranımız da son 15 aydır tekli hanelerde. İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısı bu yıl 1 milyonu geçti. Sizlerden gelen dönüşler doğrultusunda aktif işgücü programlarımızı dönüştürdük. Biliyorsunuz; Orta Vadeli Planda 2024 yıl sonu işsizlik oranı hedefimiz yüzde 9,3 ve bu hedefimizi yakalamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, işverenlerden gelen talepler üzerine başlattıkları Aday Havuz Sistemini nihayete erdirdiklerini söyleyerek, "Bugün hayata geçireceğimiz Aday Havuz Sistemimiz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız. Ayrıca bu tarihten itibaren her yıl engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, bu yıl ana hedefimiz otizmli bireylerimizin işgücüne katılım ve istihdamını artırmak. Otizmli bireylerimizi işyerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini destekleyeceğiz. Otizmli bireylerimizi, istihdama katmayı hedefleyen projelerinizi sabırsızlıkla ve ivedilikle bekliyoruz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı, işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'İŞVEREN NİTELİKLİ ELEMANI KENDİSİ YETİŞTİRECEK'

Bakan Işıkhan, geleceğin Türkiye'sinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için 7'den 70'e her bir vatandaşın katkısının gerekli görüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Bugün imzaladığımız protokolle birlikte, İŞKUR ve TOBB'un güçlü iş birliği ile, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir adım atıyoruz. NİYEP ile işverenlerimize çalışan sayısının yüzde 50'sine kadar kontenjan kullanmalarına imkan sağlayacağız. 160 fiili güne kadar sürecek programlarla katılımcılar, teorik ve pratik bilgileri bir arada alacaklar ve program sonunda kazandıkları yetkinlikleri hemen uygulama fırsatı bulacaklar. Böylece işverenler, aradığı nitelikli elemanı kendileri yetiştirmiş olacak. Bu adımın özellikle küresel çapta rekabet içinde olan işverenlerimize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Program kapsamında işverenlerimiz, katılımcıların en az yüzde 60'ını, eğitim süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam edecekler. Böylece katılımcıların edindikleri becerileri, doğrudan iş hayatına aktarabilmelerini ve işverenlerin nitelikli iş gücü kazanmalarını temin edeceğiz. Bakanlık olarak İŞKUR aracılığıyla, protokol kapsamında yürütülecek mesleki eğitimler için katılımcıların cep harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, genel sağlık sigortası prim giderlerini karşılıyoruz. Ayrıca ek ders saat ücretinin iki katına kadar ödediğimiz eğitici giderini, dört katına çıkarmış bulunuyoruz. Eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için mevzuat kapsamında gerekli tüm mali düzenlemeleri yapacağız. Ayrıca katılımcılara zorunlu mesleklerde mesleki yeterlilik kurumu belgesinin verilmesini TOBB aracılığıyla sağlayacağız. Eğitimlerin sonunda katılımcıların istihdamını yakından takip ederek, bu sürecin sürdürülebilir olmasına dikkat edeceğiz. Program başvurularının sistem üzerinden alınması için çalışma yürüteceğiz. Oda veya borsalar aracılığıyla ya da işverenler tarafından hazırlatılan meslek bazlı eğitim modüllerinin kurum sisteminde takip edilmesi için gerekli tedbirleri de alacağız. Bu sayede, sürecin şeffaf, izlenebilir ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacağız" dedi.

'KADIN İSTİHDAMINI ÖN PLANA ALACAĞIZ'

İmzalanan protokolle kadın istihdamının da ön plana alınacağını belirten Işıkhan, "2007 ile 2023 yılları arasında kadınlarımızın işgücüne katılım oranını tam 12,7 puan artırarak OECD ülkeleri arasında birinci olduk. Aynı dönemde kadınların istihdam oranını da 10,3 puan artırdık ve bu alanda da 4'üncü durumdayız. Şubat ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programımız ile 485 bin kadını çalışma hayatına kazandırdık. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projemizi ve Her Meslekte Kadın Eli Projemizi de bu kapsamda uygulamaya koyduk. Pilot olarak belirlediğimiz illerde İş Pozitif Ofisleri açtık. Bugün burada imzalayacağımız protokolle de programımıza yeni bir boyut katacağız. Bu noktada; 12'nci Kalkınma Planında 2028 yılında yüzde 40,1 olarak hedeflediğimiz kadın işgücüne katılma oranına ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bilindiği gibi; çalışma hayatının en büyük problemlerinden birisi de hem sistemin hem de çalışanlarımızın geleceğini tehdit eden kayıt dışı istihdam konusudur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kıymetli katkılarıyla gerçekleştireceğimiz bu iş birliği ile inşallah bu hassasiyetimizi bir adım daha ileri taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.