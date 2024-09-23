Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Polislere soruşturma açıldı' iddiasını yalanladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle;

Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR❗️

Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR❗️

Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.