Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Polislere soruşturma açıldı' iddiasını yalanladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Polislere soruşturma açıldı' iddiasını yalanladı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle;
Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR❗️
Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR❗️
Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.
Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2024
Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir.