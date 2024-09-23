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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 274'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise bin 24'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 18:43, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 18:46
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 274'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise bin 24'e yükseldiğini bildirdi. Saldırılarda 21 çocuk, 39 kadın ve 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Abiad, İsrail'in evleri, sağlık merkezlerini, ambulansları ve kaçmaya çalışan insanların arabalarını hedef aldığını aktardı.

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