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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 356'ya yükseldi

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya, yaralı sayısı ise bin 246'ya yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 21:57, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 23:01
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 356'ya yükseldi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana devam ederken, can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 356'ya, yaralı sayısının ise bin 246'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'da yaklaşık bin 300 noktayı vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bugün Lübnan'da yaklaşık bin 300 noktayı vurduğunu ve şu anda hava saldırılarının devam ettiğini söyledi. Hagari, vurulan noktaların büyük ölçüde silah depolanan evler olduğunu öne sürerek, "Önümüzde zorlu günler var. Tüm cephelerde savunma ve saldırıya odaklanmaya devam ediyoruz" dedi.

Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı

IDF, akşam saatlerinde Lübnan'dan İsrail'in Hayfa kentine 5 roket fırlatıldığını açıkladı. Roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bazılarının ise boş alanlara düştüğü aktarıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

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