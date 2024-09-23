29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava

Sanıkların iddianamede, "görevi kötüye kullanma" ile "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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