İstinafa temyize giden memur ayrıca reddi hakim talebinde bulunursa süreç nasıl işler?

İlk derece mahkemesi davacı hakkındaki iddiaları kabul etmedi

Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, davacının görevde bulunduğu sürede aksaklığa neden olduğu işler ve gecikme sürelerini gösterir bazı belgeler dosyaya sunulmuş ise de bu durumun davacının kişisel kusurundan veya ihmalinden kaynaklandığının somut olarak ortaya konulamadığı, sözü edilen hususların dava konusu işlemin tesisini gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı; davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına yönelik işlemin, dava konusu işlemden sonra tesis edildiği ve dava konusu işleme dayanak oluşturamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline.

İstinaf: Davalı acil süreli evrakları bile geciktirmiştir

Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, görevde bulunduğu dönemde acil süreli evraklar da dahil bir kısım iş ve işlemlerde gecikme ve aksaklıklara neden olduğu, hizmetin gereklerini yerine getirmediği gibi hizmetin verimli bir biçimde sürdürülmesine engel oluşturduğunun inceleme raporu ile bilgi ve belgelere dayanılarak somut olarak ortaya konulduğu hususları göz önüne alındığında, bu görevden alınmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarelerin istinaf başvurularının kabulüne,

Danıştay: Reddi hakim talebi istinaf tarafından görüşülemez

Bakılan uyuşmazlıkta, davacı tarafından, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi başkanı ile bir üyesi hakkında hakimin reddi isteminde bulunulduğu; 2577 sayılı Kanun'un 57/3. maddesi uyarınca söz konusu istem hakkında karar verilmesi için dosyanın Danıştay'a gönderilmesi gerekirken, ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince, reddi istenen başkan ve üye katılmaksızın oluşturulan heyet ile hakimin reddi isteminin görüşülerek reddedildiği, akabinde de istinaf isteminin esası hakkında karar verildiği görülmektedir.

Aktarılan açıklamalar doğrultusunda; ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince, davacının hakimin reddi istemi hakkında karar verilmek üzere dosyanın Danıştay'a gönderilmesi, Danıştay'ca bu hususta verilecek karar üzerine davacının istinaf isteminin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, hakimin reddi isteminin anılan Dairece karara bağlanmasında hukuki isabet görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/607

Karar No: 2024/340

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen... günlü, E:.., K:.. sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Kültür ve Turizm Bakanlığında... Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 4. maddeleri gereğince görevden alınmasına ilişkin 27/06/2019 günlü, 30814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26/06/2019 günlü, 2019/151 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine ilişkin kısmının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesinin... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla; davalı idareler tarafından, dava konusu işlemin 657 sayılı Kanun'un 76. maddesiyle tanınan takdir yetkisi kapsamında tesis edildiği, ayrıca, davacının kazanılmış hak aylığı ile hizmet sınıfının korunduğu ileri sürülmekte ise de, dosyada mevcut belgelerin incelenmesinden, davacının görevinde yetersiz ve başarısız olduğu yönünde bir tespit bulunmadığı; hizmetin gereklerini yerine getirmediği, verimli bir biçimde sürdürülmesine engel oluşturduğu yolunda somut bir bilgi ve belge sunulamadığı görüldüğünden, davacının geçmiş hizmetleri de göz önünde bulundurulduğunda, sadece takdir hakkı gerekçe gösterilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, davacının görevde bulunduğu sürede aksaklığa neden olduğu işler ve gecikme sürelerini gösterir bazı belgeler dosyaya sunulmuş ise de bu durumun davacının kişisel kusurundan veya ihmalinden kaynaklandığının somut olarak ortaya konulamadığı, sözü edilen hususların dava konusu işlemin tesisini gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı; davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına yönelik işlemin, dava konusu işlemden sonra tesis edildiği ve dava konusu işleme dayanak oluşturamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarelerce davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idareler tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş; davacı tarafından, davalıların istinaf talebine yönelik cevap dilekçesi sunulduktan sonra verilen 12/07/2021 tarihli dilekçeyle, ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi başkanı ile bir üyesi hakkında hakimin reddi isteminde bulunulmuştur.

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince, reddi istenen başkan ve üyenin düşüncesi alındıktan sonra, söz konusu kişiler katılmaksızın oluşturulan heyet ile verilen ... günlü, E:... sayılı kararla, hakimin reddi isteminin reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen temyize konu kararla; ... Bakanlığında . Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, görevde bulunduğu dönemde acil süreli evraklar da dahil bir kısım iş ve işlemlerde gecikme ve aksaklıklara neden olduğu, hizmetin gereklerini yerine getirmediği gibi hizmetin verimli bir biçimde sürdürülmesine engel oluşturduğunun inceleme raporu ile bilgi ve belgelere dayanılarak somut olarak ortaya konulduğu hususları göz önüne alındığında, bu görevden alınmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarelerin istinaf başvurularının kabulüne, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; usule ilişkin olarak, hakimin reddi talebinin Danıştay'ca incelenmesi gerektiği, gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği; esasa ilişkin olarak, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

DAVALILARIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin ve davacının duruşma istemi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yerinde görülmeyerek, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Kültür ve Turizm Bakanlığında... Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 4. maddeleri gereğince görevden alınmasına ilişkin 27/06/2019 günlü, 30814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26/06/2019 günlü, 2019/151 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine ilişkin kısmının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Mahkemelerde çekinme ve ret" başlıklı 57. maddesinin 3. fıkrasında; "İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise istem bölge idare mahkemesince incelenir. Bölge idare mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye birden çok ise istem Danıştay'ca incelenir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan 57. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, bölge idare mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye birden çok ise, hakimin reddi istemi hakkında Danıştayca karar verilmesi gerekmektedir.

Bakılan uyuşmazlıkta, davacı tarafından, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi başkanı ile bir üyesi hakkında hakimin reddi isteminde bulunulduğu; 2577 sayılı Kanun'un 57/3. maddesi uyarınca söz konusu istem hakkında karar verilmesi için dosyanın Danıştay'a gönderilmesi gerekirken, ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince, reddi istenen başkan ve üye katılmaksızın oluşturulan heyet ile hakimin reddi isteminin görüşülerek reddedildiği, akabinde de istinaf isteminin esası hakkında karar verildiği görülmektedir.

Aktarılan açıklamalar doğrultusunda; ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince, davacının hakimin reddi istemi hakkında karar verilmek üzere dosyanın Danıştay'a gönderilmesi, Danıştay'ca bu hususta verilecek karar üzerine davacının istinaf isteminin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, hakimin reddi isteminin anılan Dairece karara bağlanmasında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen... günlü, E:... , K:... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 2/c fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan... -TL YD harcının davacıya iadesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 16/01/2024 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

