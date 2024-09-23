THY'nin yarın yapılacak bazı İtalya seferleri iptal edildi

Milano Malpensa ve Bologna Guglielmo Marconi havalimanlarında çalışan personelin yapacağı grev nedeniyle yarın icrası planlanan TK1873 İstanbul-Milano, TK1874 Milano-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896 Milano-İstanbul, TK1878 Milano-İstanbul, TK1323 İstanbul-Bologna ve TK1324 Bologna-İstanbul seferleri iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, İtalya'da yarın havalimanı çalışanları tarafından iş bırakma eylemi yapılacak.

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