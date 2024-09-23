THY'nin yarın yapılacak bazı İtalya seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın İtalya'ya yapacağı bazı seferleri, ülkedeki havalimanı personelinin grevi nedeniyle iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 22:30, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 22:50
THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, İtalya'da yarın havalimanı çalışanları tarafından iş bırakma eylemi yapılacak.
Milano Malpensa ve Bologna Guglielmo Marconi havalimanlarında çalışan personelin yapacağı grev nedeniyle yarın icrası planlanan TK1873 İstanbul-Milano, TK1874 Milano-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896 Milano-İstanbul, TK1878 Milano-İstanbul, TK1323 İstanbul-Bologna ve TK1324 Bologna-İstanbul seferleri iptal edildi.