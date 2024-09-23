Eşyalarını almaya gittiği evde boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay, saat 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde zabıta olarak işe başlayan G.E. (40) ile güzellik salonu işletmecisi eşi Selda Eller (39), bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. 3 Ekim tarihinde boşanma davaları görülecek olan çiftten Selda Eller, G.E.'yi telefonla arayarak eve gelip eşyalarını almasını istedi. Eve giden G.E., eşyalarını aldığı sırada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrendi. Bunun üzerine çıkan tartışmada G.E., eşi Selda Eller'i boğarak öldürdü. G.E., olayın ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evin çocuk odasında Selda Eller'in cansız bedenini buldu. Savcılığın incelemesinin ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

G.E., polisteki ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi. 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.