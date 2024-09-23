Bodrum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü

Kazada hafif yaralanan İsmail Ç. ve araçtaki Mustafa K, ambulansla hastaneye kaldırıldı, cenaze ise hastane morguna götürüldü.

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