THY ve Pegasus'un yarın yapılacak Beyrut seferleri iptal edildi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarın yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

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