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24 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

24 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 00:03, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 00:07
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24 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Genel Kurul'a hitap edecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(New York)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kremlin Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşecek, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek.

(Moskova)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "İzmir İş Dünyası Buluşması"na katılacak, Bilal Saygılı Külliyesi'nde sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek, Menemen Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(İzmir/09.30-18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde adalet sarayının temel atma törenine katılacak.

(Konya/12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesi Açılış Töreni ve Türkiye Buluşmaları Programı'na katılacak, Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretleri yapacak, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti Sakarya İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Düzce/Sakarya/10.00-18.30)

3- Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Valilik, esnaf ve hastane ziyaretlerinde bulunacak, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve Türkiye Buluşmaları programına katılacak.

(Sivas/09.30-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Çalışan Değirmenciler Birliği Konferans ve Sergisi'ne katılacak.

(Bakü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, eylül ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin 3.Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'de 2. haftadan ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup maçları başlayacak. Türk Telekom, A Grubu'ndaki ilk hafta maçında Litvanya'nın Lietkabelis takımını ağırlayacak.

(Ankara/19.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Fransa'nın Basket Landes takımına konuk olacak.

(Mont-De-Marsan/20.30)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/17.00/18.00)

5- PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ile bir oyuncusu, Galatasaray ile karşılaşacakları UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakası öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/20.00)

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