Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor

Ümraniye'de önceki gece Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı. Çeşitli suçlardan 29 adet kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde köşeye kıstırıldı. Ekiplere direnen şüpheli gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı. Ekiplerin de karşılık verdiği silahlı çatışmada kadın polis Şeyda Yılmaz (27) başından ağır yaralandı. Acilen ameliyata alınan Yılmaz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sivas'ta bulunan baba ocağı Türk bayraklarıyla donatılırken Yılmaz'ın yaklaşık bir sene önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu belirtildi. Öte yandan Yılmaz'ın olaydan sonraki gün beş günlük izne çıkıp anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Şehit, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi. Yılmaz'ın naaşını Nuri Demirağ Havalimanı'nda ailesi karşıladı. Cenaze dün Ay Yıldız Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedildi.

BUNLAR NASIL ÇIKABİLİYOR?

Dağda terörü bitirme noktasına getiren kahramanların şehirde suç makineleri tarafından şehit edilmesi adalet sistemini sorgulattı. Gazetemize konuşan hukukçu Cem Kaya "Sanık, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'daki gerekli şartları sağlıyorsa maalesef cezaevinden çıkabiliyor. Hukuk sistemimizde meşruten (şarta bağlı) tahliye ve denetimli serbestlik var" dedi. 2020 yılından sonra işlenen, istismar, kasten öldürme ve terör suçları hariç cezanın üçte ikisinin cezaevinde geçirilme şartının getirildiğini hatırlatan Kaya "Dokuz yıl ceza aldığınızda altı yılını cezaevinde geçiriyorsunuz. Geriye kalan üç yıl için hem meşruten tahliyeye hem de şartlı salıvermeye hak kazanılır. 'Denetimli serbestliğe uygun' raporu verilirse salıverilirsiniz. Dünyada hiçbir kanunda olmayan bizde olan bir sistem var. Son üç yılı denetimli serbestlik geçirebiliyorsunuz, şartlı salıvermenin yanında. Çağdaş ceza hukuklarında olmayan bir şekilde sanık lehine iki defa kanuni bir imkan sağlanıyor. Bir suçlunun sırf sabıkalı olması sokakta gezmesine mani değil" ifadelerini kullandı.

POLİS YETKİ KULLANMAYA KORKUYOR

Şartlı salıverme veya denetimli serbestlik uygulamasından birinin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Kaya, ikisinin aynı anda tatbik edilmesinin problemleri de beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Polisin olay anındaki müdahalelerinde yasa eksikliği bulunduğuna yönelik iddialara da değinen Kaya "Polisimiz 'Hapse girerim, meslekten atılırım, açığa alınırım' diye korkuyor. Korktuğu için de hata yapıyor. ABD'de bakıyorsunuz tehlikeli bir anda polis anında çekip vuruyor çünkü onlar polis devleti, biz ise hukuk devletiyiz" diye konuştu.

İnfaz yasasındaki sıkıntılara dikkat çeken hukukçu Hadi Dündar da "Polis, savcı, hakim işini düzgün yapıyor, sonucunda suç işleyene ceza veriliyor ama bir bakıyorsunuz; o cezanın sonucunda suçlu hapis yatmıyor. Yargılama sonucunda beş yıl hapis cezası vereceğiniz birini tutuklayamazsınız, çünkü kapalı cezaevinde yatarı yok. Açıkta da üç yıl cezası kaldıysa direkt çıkıyor. Sistem suç işlemeye teşvik ediyor. İlk duruşmada serbest bırakılıyor" açıklamalarında bulundu.

SALDIRGAN ÇÖP POŞETİ İLE GÖTÜRÜLDÜ

Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti, siyah çöp poşeti giydirilmiş halde Hayvan Durum İzleme aracıyla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırganın emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır" dedi.

SUÇ MAKİNELERİ KOL GEZİYOR

Son yıllarda suçluların polise yönelik saldırıları arttı.

Polis Battal Yıldız (32) 2018'de Tuzla'da 28 suçtan sabıkalı Hikmet Sağır tarafından şehit edildi

İzmir'de 2018'de 13 suçtan sabıkası bulunan Serhat Ceylan (21) polis Mehmet Çelik'i şehit etti.

Bursa'da 2020'de polis Erman Özcan, kavgaya müdahale etmek isterken pompalı tüfekle şehit edildi. Katil Tuncay Aksu'nun çok sayıda suç kaydı vardı.

Yine 2020'de İstanbul Bağcılar'da Erkan Gökteke sabıkalı şehir eşkıyaları tarafından şehit edildi.

Aynı yıl, Diyarbakır'da polis Atakan Arslan sokakta görevi başında şehit edildi. Failin 6 yılda 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Fatih'te 2022 yılında Zafer Mat'ı şehit eden Burhan B'nin 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

2022'de Şanlıurfa'da komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan'ın cinayetten cezaevine girip dokuz yılda serbest kaldığı ortaya çıktı.

Geçen yıl İstanbul'da polis Cihat Ermiş, 39 suç kaydı olan M.B.Ç. (20) tarafından şehit edildi.

2023'te İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu giden polis Hakan Telli şehit düştü. Katillerin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

Kastamonu'da polis Ahmet Şahan, sabıkalı firari İsmail Bayam'ın açtığı ateş sonucu hayata veda etti.

Ordu Gülyalı'da geçen hafta Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Çangır (27) motosikletin çarpması sonucu şehit oldu. Sürücü Adem Topçu'nun çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirlendi.

YEŞİM ERASLAN

