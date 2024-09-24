Meteoroloji uyardı: Bu illerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle yurdun güney ve batı yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.