Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem

Vatandaşın güvenli gıdaya erişmesi için düzenli olarak denetimler yapan Tarım Bakanlığı, sektör bazlı denetimlerini de sıklaştırarak sahteciliğin önüne geçiyor. Gıda güvenliğine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, gıda güvenliğinin Bakanlığın kırmızı çizgisi olduğuna dikkat çekti. 2024'te toplam 854 bin 694 denetim gerçekleştirildiğini söyleyen Yumaklı, "Bunun sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesildi. 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduk" dedi.



1 EKİM'DE AÇIKLANACAK



Gıda güvenliğinde yeni bir döneme geçildiğini belirten Yumaklı, yeni dönemde sıkça gündeme gelen "Sahtekarlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor?" sorusunu gündemden kalkacağını belirtti. Bakan Yumaklı, gıda sahtekarlarının ifşasında başlayacak olan yeni dönemin detaylarını 1 Ekim'de kamuoyuna paylaşacaklarını ifade etti. Yılda ortalama 1.3 milyon denetim yapıldığına değinen Yumaklı, rutin denetimlerin dışında sektörel bazlı denetimlerin de yapıldığını bildirdi. Yumaklı, son olarak sahtecilik yapanlara ilişkin ciddi bir operasyon yapıldığını ve bu operasyonların devamının geleceğini bildirdi.

Rana BÜYÜKTAŞ

