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'Kuyu-28' operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kuyu-28" operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 08:50, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:39
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'Kuyu-28' operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir ve Manisa'nın da aralarında bulunduğu 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin "tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 160 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik ederek, organize suç örgütleri ve çetelere göz açtırılmayacağını kaydetti.

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