Mahkemece iptal edilen her disiplin cezası eylemin 'masum' olduğu anlamına gelmez

İlk derece mahkemesi "gerekçelerine bakarak" 2 aylıktan kesme cezasının mahkemece iptal edilmesini dikkate almadı

Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının 29/04/2021 ve 27/05/2021 tarihindeki eylemleri nedeniyle başlatılan disiplin soruşturmaları neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi uyarınca tesis edilen iki ayrı aylıktan kesme cezasına karşı açılan davalarda, dava konusu işlemlerin iptaline karar verildiği, söz konusu iptal kararlarının, gerekçeleri itibariyle davacının eylemlerinin hukuka ve mevzuata uygun olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Üst düzey kadrolara atama ve görevden alma konusunda idarenin takdir hakkı vardır

Üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen kişiler ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları, 657 sayılı Kanun'un 72. ve 76. maddelerinde atama yapma ve görevden alma konusunda idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, yürütülen hizmetin niteliği ile önem ve özelliği, davacı hakkındaki idari soruşturma ile yargılama süreci de gözetilerek, davacının "Genel Müdür Yardımcılığı" görevinden alınmasında ve genel müdür yardımcılığı görevinde üç yıldan az süreyle bulunduğu dikkate alındığında, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendine uygun olarak mühendis olarak atanmasına ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık bulunma



T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/3249

Karar No: 2024/25

İSTEMİN KONUSU:

.Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; Tarım ve Orman Bakanlığı. Genel Müdürlüğü emrinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevinden alınmasına ilişkin 21/05/2022 günlü, 31842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/215 sayılı Karar ile . Başkanlığı emrine mühendis olarak atanmasına dair. günlü, . sayılı Bakan Oluru'nun iptali, anılan işlemler nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

. İdare Mahkemesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararla; . Genel Müdürlüğü emrinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının 29/04/2021 ve 27/05/2021 tarihindeki eylemleri nedeniyle başlatılan disiplin soruşturmaları neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi uyarınca tesis edilen iki ayrı aylıktan kesme cezasına karşı açılan Mahkemelerinin. ve . esasına kayıtlı davalarda, dava konusu işlemlerin iptaline karar verildiği, söz konusu iptal kararlarının, gerekçeleri itibariyle davacının eylemlerinin hukuka ve mevzuata uygun olduğu şeklinde yorumlanamayacağı, üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen kişiler ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları, 657 sayılı Kanun'un 72. ve 76. maddelerinde atama yapma ve görevden alma konusunda idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, yürütülen hizmetin niteliği ile önem ve özelliği, davacı hakkındaki idari soruşturma ile yargılama süreci de gözetilerek, davacının "Genel Müdür Yardımcılığı" görevinden alınmasında ve genel müdür yardımcılığı görevinde üç yıldan az süreyle bulunduğu dikkate alındığında, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendine uygun olarak . Başkanlığı emrine mühendis olarak atanmasına ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından; davalı idarelerin atama gerekçelerinin birbirinden farklı olduğu, görevden alınmasına ilişkin sebeplerin açıkça ortaya konulmadığı, takdir yetkisinin hukuka aykırı olarak kullanıldığı ileri sürülerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Taraflarca temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 444,60-TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 02/01/2024 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.



