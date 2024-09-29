Kadro derecesinin düşük olması emeklilikte dezavantajlı olur mu?

Soru: Kadro derecem 5 olarak görünmektedir. Ancak yüksekokul mezunuyum ve memur olarak görev yapmaktayım. İntibak derece ve kademem de ¼. Bu durumda emeklilikte kaybım olur mu?



Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanuna tabi memurların emeklilik işlemlerinde öğrenim durumları ve öğrenim durumlarına göre görev yaptıkları süre ve yükseldikleri derece ve kademe ile görev unvanları emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesaplamasında dikkate alınır.

Kadro derecesinin düşük olması, memurun yükselebileceği derece ve kademeyi etkilemez. Yüksekokul mezunu olan memurun görev unvanı, teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, şoför, memur, veri hazırlama kontrol işletmeni vb. gibi olsa da bu kişiler hizmet sürelerine göre 1 inci derecenin 4 üncü kademesine kadar yükselirler ve yükseldikleri derece ve kademe esas alınarak emeklilik işlemleri tesis edilir. Memurların öğrenim sürelerine göre göreve başlama ve yükselebilecekleri derece ve kademeler 657 sayılı Kanunun 36 ncı madde hükmünde gösterilmiştir.

Ayrıca, memurların görev unvanlarına, öğrenim durumlarına, hizmetlerine, işçi, esnaf gibi çalışılmış hizmetlerine göre kadro derecesi, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi gibi 3 ayrı intibak ve kadro derecesi uygulaması bulunmaktadır.



Kadro derecesi; Memurun görev unvanı ile direkt bağlıdır. Memur için kadro derecesi 5, veri hazırlama kontrol işletmeni için kadro derecesi 3, Teknisyen Yardımcısı için kadro derecesi 5, Şef için kadro derecesi 3, Şube Müdürü ve üst unvanlar için kadro derecesi 1 gibi.



Kazanılmış hak aylık derecesi ve kademesi; Memurlun tahsiline göre memurluk hizmeti, mesleği ile ilgili geçmiş olan işçilik, esnaflık gibi hizmetleri ve yine kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi gereken diğer süreler gibi memurun ek gösterge almasını sağlayacak veya tahsiline göre yükselebilecek derece ve kademeyi belirtir. Bu durum ön lisans dahil yüksek öğrenim görenler için azami 1 inci derecenin 4 üncü kademesidir. Lise mezunları için 3 üncü derecenin 8 inci kademesidir (sicil notundan dolayı ilave kademe olduğunda ise 2 nci derecenin 6 ncı kademesidir).



Emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi; Memurun, işçi, esnaf, memurluk hizmetlerinin tamamı üzerinden yine tahsiline göre yükselebileceği derece ve kademeyi ifade eder. Ancak, bu şekilde yükselinen derece ve kademenin ek göstergesi verilmez. Örnek; işçi, esnaf memurluk hizmetleri ile birlikte yüksek okul mezunu bir kişi 1 inci derece 4 üncü kademeye gelmiş olsun, ancak bu kişinin kazanılmış hak aylığı ise 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde kalsın. Bu durumda bu kişi 3000 ek gösterge değil, 2200 ek gösterge alır.



Sonuç olarak, Kadro derecesi 5 olan memur, yüksek okul mezunu olduğunda çalıştığı süreye bağlı olarak 1 inci derece 4 üncü kademeye kadar yükselir ve bu derece ve kademe ile ek gösterge uygulanarak emeklilik hesabı yapılır.

Dolayısıyla kadro derecesinin intibak derece ve kademesinden düşük olması hesaplanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi tutarını olumsuz olarak etkilemez.

