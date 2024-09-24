2024-KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 10:42, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:44
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler KPSS ortaöğretim sonuç tarihine çevrildi.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise düzeyinde KPSS sınavı sonuçları için ekim ayı işaret edildi. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.
SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.