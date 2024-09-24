Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 11:34, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:56
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam edecek."