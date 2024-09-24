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Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında, işi nedeniyle sık seyahate giden kocanın, eşini ve çocuğunu ilgisiz bırakması, seyahatlerine nadiren eşini götürmesi, özel günlerini kutlamaması, eşinin hastalığıyla ilgilenmemesini kusur sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 11:20, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:20
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Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu

Manisa'da karşılıklı açılan boşanma davasında kadın, işi nedeniyle sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahatlere giden voleybol yöneticisi kocasının, kendisini ve çocuğunu ihmal ettiğini savundu.

Kocasının ailesini ihmal ettiğini, kendisiyle sosyal ortamlara da girmediğini belirten kadın, boşanmanın yanı sıra 50 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi.

Koca ise eşinin, küçük bir sorunda dahi evi terk etmeyi ve ortak yaşamı sonlandırmayı alışkanlık haline getirdiğini, ailesiyle görüşmeyip ortak konuta gelmelerini istemediğini öne sürdü. Eşinin kıskançlık nedeniyle evde sinir krizleri geçirdiğini, kendisine hakaret ettiğini de iddia eden koca, 20 bin lira manevi tazminat istedi.

- 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Manisa 1. Aile Mahkemesi, işi nedeniyle eşini ve çocuğunu ilgisiz bırakan, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine nadiren eşini götüren ve özel kutlamalarda eşini yalnız bırakan kocayı, ağır kusurlu buldu.

Mahkeme, kadını da eşinin işi ve çevreden duyduğu dedikodular nedeniyle kıskançlık yapması, hakaret içeren, eşini evde istemediğine dair mesajlar atması ve geçerli bir sebebi bulunmamasına rağmen eşinin ailesiyle uzun süredir görüşmemesi nedeniyle kusurlu saydı.

Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının hafif, erkeğin ağır kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, boşanma sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kadın yararına aylık 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 50 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Tarafların itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Temyiz edilen davada nihai kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı ağır kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.

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