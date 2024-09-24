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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

İsrail'in pazartesi gününden itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 558'e yükseldiğini bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 15:18, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:18
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusundaki kasaba ve köylere "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini aktardı.

Hayatını kaybedenlerin 50'sinin çocuk, 95'inin kadın olduğunu belirten Ebyad, ayrıca Er-Risale İzci Derneği'nde görevli 4 ilk yardım çalışanın da ölenlerin arasında bulunduğunu kaydetti.

Ebyad, dün sabahtan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarının kurbanlarının büyük çoğunluğunun evlerindeki savunmasız siviller olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da İsrail'in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çeliştiğini ifade etti.

İsrail'e ait uçakların 14 ambulans veya itfaiye aracının yanı sıra Bint Cebel Devlet Hastanesini de hedef aldığını aktaran Ebyad, bunun İsrail saldırılarının vahşetinin bir başka örneği olduğunu kaydetti.

Ebyad, ayrıca İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 55 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanı, güvenlik güçlerinin saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalar yürüttüğünü, çok sayıda parçalanmış cansız beden olduğunu ifade etti.

Lübnan Sağlık Ebyad, dünkü açıklamasında İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını ifade etmişti.

İsrail'in saldırılarına ilişkin dün yapılan açıklamada 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğü, 1645 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Öte yandan Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurmuştu.

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