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Türkiye'nin yılın 8 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı 40 milyonu aştı

Yılın 8 ayında Türkiye'yi 40 milyon 295 bin 979 kişi ziyaret etti. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu 4 milyon 550 bin 588 ile birinci sırada yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 19:44, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 19:44
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Türkiye'nin yılın 8 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı 40 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan Sınır İstatistikleri Aylık Bültenine göre, ocak-ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu.

Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise ocak-haziran döneminde 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye, bu dönemde toplam 40 milyon 295 bin 979 ziyaretçiyi ağırladı.

En çok ziyaretçi Rusya'dan

Senenin ilk 8 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu 4 milyon 550 bin 588 ile birinci, Almanya 4 milyon 385 bin 331 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 3 milyon 102 bin 412 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ağustosta yaklaşık 7 milyon ziyaretçi geldi

Ağustosta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 oranında bir artış göstererek 6 milyon 825 bin 403 olarak gerçekleşti.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ağustosta Rusya Federasyonu 939 bin 370 ile birinci, Almanya 882 bin 703 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 668 bin 79 ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran ve Polonya izledi.

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