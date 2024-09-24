Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ürünü imha edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan işletmenin deposunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde iş yerinin Tarım ve Orman Bakanlığından onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Hijyen şartlarını sağlamayan depoda yapılan incelemede, 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması, kemik parçaları, kıyma makinası, parçalama tezgahları ile kıyma tambur makinası ele geçirildi.

İşletmenin, son tüketim tarihi geçmiş tavukları kıyma haline getirerek tekrar piyasaya sürdüğünü değerlendiren ekipler, iş yerinde bulunan tüm ürünleri imha etti.

Öte yandan işletmeye para cezası ve idari yaptırım uygulandı.