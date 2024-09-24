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Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Arslan: Kadına yönelik şiddet ve tehdit örtbas edildi

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, Sultandağı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu müdürü Hasan Özkan'ın eğitim çalışanlarına ve kadınlara yönelik iddialarına dair sert bir basın açıklaması yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 16:21, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:25
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Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Arslan: Kadına yönelik şiddet ve tehdit örtbas edildi

Arslan, Özkan'ın görev süresince sergilediği davranışlarla eğitim camiasını ve okul yöneticilerini utandıran bir dizi olaya imza attığını belirterek, yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Arslan, konuşmasında özellikle kadın haklarına vurgu yaptı. Daha önce bir kadın ilçe müdürüne odasında saldırıda bulunan Hasan Özkan'ın bu saldırı ve tehditlerinin örtbas edildiğini iddia eden Arslan, "Kadına yönelik şiddet, tehdit ve hakaretler duyulmadı. Şimdi soruyoruz: Bir eğitim çalışanına yakışmayacak tüm bu hareketler suç değil mi? Yoksa makam odasında bir kadına şiddet uygulamak Afyonkarahisar'da suç olmaktan çıkarıldı da bizim mi haberimiz yok?" dedi.

Arslan, kadınlara yönelik şiddetin ve tehditlerin hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini belirterek, yetkilileri bu olay karşısında sessiz kalmamaya davet etti.

"Suç Galerisi Büyüyor: Yolsuzluk ve İstismar İddiaları"

Hasan Özkan'ın sadece şiddetle değil, aynı zamanda yolsuzluk ve istismar iddialarıyla da gündeme geldiğini belirten Arslan, Özkan'ın eğitim camiasında derin rahatsızlık yarattığını söyledi. Özkan'ın okul öncesi öğrencilerden velileri yanıltarak 1000 TL para talep ettiğini, sigortasız çalışan kadın personel çalıştırdığını ve haksız maaş ödemeleri aldığını iddia eden Arslan, "Bu şahıs suç işlemeye devam ediyor. Suçları örtmeye çalışanlar ise bu sorumluluğa ortak oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Arslan, Özkan'ın eğitim sistemini zedeleyen hareketlerinin arkasında bazı çevrelerden aldığı desteğin olduğunu iddia ederek, şunları söyledi: "Bu kişi işlediği suçlar karşısında hiçbir sorumluluk almadan yoluna devam ediyor. İlçe milli eğitim müdürlüğünü ve idarecilerini yanıltarak haksız kazançlar sağlıyor, eğitim ortamını zehirliyor. Eğitim çalışanlarının utancı olan bu şahsa göz yummak ne siyaset ne de idarecilerin görevi olmalıdır."

"Sigortasız Kadın Çalışanlar, Mobbing ve Usulsüz Para Toplama"

Arslan, Hasan Özkan'ın sadece amirlere saldırmakla kalmadığını, kadın çalışanları da istismar ettiğini belirtti. Özkan'ın, Fatma Bülbül ve Filiz Çetin adlı iki kadın çalışanı sigortasız çalıştırdığı ve velilerden usulsüz olarak para topladığını söyledi. Özkan'ın velilere WhatsApp grupları üzerinden IBAN numarası göndererek sigortasız çalıştırılan personel için para topladığını vurgulayan Arslan, "Bu şahıs, yaptıklarıyla eğitim sistemini ve kadın çalışanların haklarını gasp etmektedir" dedi.

Sınıf Anneliği Uygulamasına Devam: "Bakanlığa Rağmen Yasaya Aykırı"

Mustafa Arslan, ayrıca Hasan Özkan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaldırdığı "sınıf annesi" uygulamasına devam ettiğini, velilere sosyal medya üzerinden sınıf annesi atamaları yaptığını ve bu uygulamanın yasal olduğunu iddia ettiğini belirtti. Arslan, "Bakanlığın talimatlarını hiçe sayarak, bu kişiyi sınıf annesi olarak tanıttı ve yaptığı işlemleri yasal göstermeye çalıştı. Bu kabul edilemez bir durumdur" diye konuştu.

Eğitim Ortamının Zehirlenmesine İzin Verilmeyecek

Arslan, açıklamasının sonunda Eğitim-Bir-Sen olarak bu olayların yakından takipçisi olacaklarını ve tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. "Sultandağı'nda eğitim çalışanlarının utancı haline gelen bu şahsın işlediği suçların karşılığını bulması ve ilçemizin huzura kavuşması için tüm kamuoyunu ve yetkilileri göreve çağırıyoruz," diye ekledi

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