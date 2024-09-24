Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın, sosyal medyada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı eleştirdiği için telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu iddiasıyla savcılığa başvurmasının ardından, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, konuya dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan teftiş talebinde bulunulduğu belirtildi.

''Başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir''

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz hakkında son günlerde basında yer alan, bir sanatçımızın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşülmesine yönelik iddialar üzerine, konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, incelemesi ve soruşturması için, tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir.''