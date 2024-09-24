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Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

Ankara'da dur ihtarına uymayan otomobilden, emniyet güçlerine ateş açıldı. Polisin ateşle karşılık verdiği araçtaki Serdar K., yaşamını yitirdi, Muhammed E. ise yaralandı. Yaşamını yitiren Serdar K.'nin 12, yaralanan Muhammed E.'nin ise 19 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 17:23, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:23
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Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

Ankara'da polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

Devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler F.C.Ö. ile H.S, arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi görünce durmaları için ikazda bulundu.

Şüpheliler ile toplam 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, durmadı.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Araçtakiler, polise ateş açtı.

Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Araçta bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., yaşamını yitirdi, Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi.

BİRİNİN 12, DİĞERİNİN 19 SUÇ KAYDI VAR

Ölen Serdar K.'nın 12, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

EKİPLER KAÇAN İKİ KİŞİYİ ARIYOR

Ekipler kaçan diğer iki kişiyi ararken, olayla ilgili polis memurları F.C.Ö. ile H.S.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

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