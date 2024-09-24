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Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı

KKTC Müteahhitler Birliği ile Ercan Havalimanı'nın davetlisi olarak gittiğimiz KKTC'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yılın üçüncü toplantısına da tanık olduk. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu işveren kesiminin katılmadığı toplantıda ülkenin asgari ücretini 35 bin 188 lira olarak açıkladı.

Haber Giriş : 24 Eylül 2024 18:23, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 18:23
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Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre KKTC'de çalışanların enflasyona karşı korunmasını öngören bir yasal düzenleme var. Yasaya göre asgari ücret yılda iki kez artırılıyor, ancak enflasyonun yüksek olduğu 2024 yılında asgari ücret üç kez artırıldı. Yıla yaklaşık 16 bin lira ile başlayan asgari ücret, Eylül ayında 35 bin 188 liraya yükseldi. Yani yüzde 100'ün üzerinde bir artış yapılmış oldu.

Bu haber ekonomim.com da yayımlandıktan sonra ülkemizdeki ulusal kanallar, hemen haber bültenlerine Türkiye ile KKTC asgari ücretini karşılaştıran haberler hazırladılar. İnternet sitelerinde ise 'Yavru vatanda kıskandıran asgari ücret' başlıklarıyla haberler yayımlandı. Orada bulunduğumuz sürede asgari ücretin ne çalışanı ne de işvereni memnun etmediğini gözlemledik. Her ne kadar iki ülkede de enflasyon yüksek olsa da KKTC'de çalışanlara yönelik asgari ücret artışında çok daha cömert davranıldığını söylemek mümkün.

Asgari ücret yılbaşında 24 bin, mayıs ayında 29 bin liraya çıkarıldı

Örneğin Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 3,28 olan KKTC'nin 8 aylık enflasyonu ise yüzde 42,17 düzeyinde. Buna karşılık asgari ücrete yapılan artış yüzde 100'ün üzerinde (2023 yılında alınan son ücrete göre). Başka bir ifade ile yılbaşı öncesi 15 bin 750 lira alan asgari ücretli bugün itibarıyla 35 bin 188 lira almaya başladı. Asgari ücret yılbaşında 24 bin liraya, Mayıs ayında ise 29 bin liraya çıkarılmıştı.

Türkiye'de asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?

Peki Türkiye'de asgari ücretliye ne kadar artış yapıldı? Yılbaşı öncesi 11 bin 402 lira olan asgari ücret yılbaşında 17 bin 2 liraya çıkarıldı. 8 aylık enflasyon yüzde 31'in üzerinde olmasına rağmen asgari ücrette herhangi bir artış olmadı.

Başka bir karşılaştırma daha yapmak gerekirse, KKTC'de çalışan bir asgari ücretli bugün, geçen yıl Aralık ayında aldığı ücretten yüzde 123 daha fazla alıyor. Bizdeki asgari ücretli ise yüzde 49'la yetinmek durumunda kaldı.

Türkiye'de 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik toplantılar henüz başlamadı. Ancak yavru vatandan gelen haberler, tıpkı internet sitelerinde yer alan haberler gibi Türkiye'deki asgari ücretlileri kıskandırdı.

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