Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama

Eğitim-Bir-Sen'in olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Önceki dönem basın ve iletişimden sorumlu şube başkan yardımcımız, Kastamonu Şubemizde görev yapan Türkçe Öğretmeni Selman Gökkaya, kendisi ile çocuğunun durumunu görüşmek için gelen bir velinin saldırısına uğradı, kaldırıldığı hastanede başına 5 dikiş atıldı.

Selman Hocamızla ve Kastamonu eğitim çalışanları ile geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyor, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Eğitimcilere yönelen, okul güvenliğini tehdit eden şiddet olaylarına karşı kanuni düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'nin ilk gündemi yarım kalan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi görüşmelerini yeniden başlatmak olmalıdır. ÖMK'da eğitimcilere hedef alan şiddet eğilimlileri caydıracak ve şiddeti tecziye edecek hükümleri kapsamalıdır.

Hacıbey Ortaokulu öğrencileri ve çalışanlarında büyük bir korku ve travma oluşturan olayın hemen akabinde tüm süreçlerin takipçisi olup okul çalışanlarını yalnız bırakmayan Şube Başkanımız Orhan Sancaktaroğlu'na ve şube yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz.'