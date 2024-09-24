Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

100. Yıl Mahallesi'nde servisi şoförü Tolga Çelik (34) ve seyyar balıkçılık yapan N.Y. (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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