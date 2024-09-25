25 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürecek.

(New York)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek.

(Moskova)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katılacak.

(New York)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya gelecek.

(Bakü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Union SG ekibini konuk edeceği maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını yapacak, idmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30/12.00)

3- Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, Belçika ekibi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.15)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Amsterdam/19.45)

5- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.

(Prag/19.00)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Wolves takımına konuk olacak, Beşiktaş Fibabanka ise Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını ağırlayacak.

(Vilnius/19.00/İstanbul/20.00)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu rövanş maçında Çağdaş Bodrumspor, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını ağırlayacak.

(Muğla/19.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasına, Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji müsabakasıyla devam edilecek.

(Muğla/14.00)