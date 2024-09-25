Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor

ATM, İngilizce (Automated teller machine) kelimelerinin kısaltması olarak bilinir ve otomatik para çekme, EFT, havale gibi hizmetler de verir. Ancak son dönemde ATM'ler ilk ilk işlevi olan 'para çekme' görevini yerine getirmiyor. Hal böyle olunca da her yıl milyarlarca liralık kar açıklayan bankacılık sektörü, konu hizmete gelince sınıfta kalıyor. "Hızlı ve kolay bankacılık" gibi reklam sloganlarıyla kamuoyuna hizmetlerini duyuran sektör oyuncuları, pratikte farklı davranıyor. Özellikle ATM'lerde yaşanan problemlerin sonu gelmiyor. En sık yaşanılan mağduriyet ise tüketicinin para çekememesi. Bazı banka ATM'lerinde "Şu anda hizmet veremiyoruz" notu yazarken, bir başkasında "Sadece döviz çekmeye" izin veriyor. Özellikle emeklilerin kullandığı nakit hizmeti, çoğu yaşlı olan bu kesim için işkenceye dönüşüyor. Bozuk olan ATM yerine 'ortak' makinelerden işlem yapmaya çalışanlar ise 5 bin lira çekmek için 90 lira masraf ödemek durumunda kalıyor. Öte yandan istisnasız tüm bankaların ATM'leri haftada birkaç gün para çekimine kapalı olması durumuna karşı para yatırma ve diğer işlemleri yapıyor. Bu da kafalarda soru işareti oluşturuyor. Tüketicilerin sosyal medyadaki 'para yatırırken alıyor, çekerken vermiyor' gibi paylaşımları dikkat çekiyor. Tüketici dernekleri gelen şikayetlerin her geçen gün arttığını ve bu konuda bankalara yaptırım uygulanması gerektiğini belirtiyor. Bilişim uzmanları ise, bankaların bilinçli olarak nakit para vermediğini iddia ediyor.

EN ÇOK ŞİKAYET EMEKLİLERDEN

Son 1 aydır ATM'lerde yaşanan problemleri araştırıyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, 3 ayrı bankadan para çekme işlemi gerçekleştiriyoruz. 10 ATM'den 3'ünde sorun olduğu görülüyor. Nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde bu sıkıntılar daha da artıyor. Örneğin Esenyurt bölgesinde para çekme problemi daha fazla iken, Silivri'de daha az yaşanıyor. Yalnızca para çekme değil, para sıkışma, para yutma, sahte para verme, kart yutma gibi birçok sorun tüketicilerin eleştirilerine neden oluyor. Şikayet edenlerin büyük kısmını ise emekliler oluşturuyor. Özellikle Anadolu'da ulaşım ve alışveriş gibi birçok işlemin nakit döndüğünü söyleyen emekli kesimi, bankalara isyan ediyor.

BANKALAR BİLİNÇLİ YAPIYOR İDDİASI

Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayan ATM'lerin bu problemleri yaşatması, çeşitli sebeplere bağlanıyor. Bilişim Uzmanı Koray Akan gazetemize yaptığı açıklamada "Bankalar daha önceleri şubeleşme konularına önem verirken, şimdilerde en fazla teknolojiye yatırım yapıyorlar. Ancak ATM'leri bu noktada ayırmak gerek. Milyarlarca lira kar açıklayan sektör oyuncuları konu ATM'lere gelince ellerini sıkı tutuyorlar. ATM'lerin çoğu eski ve bozuk. Kullanım ömürleri tamamlanmış durumda. Ancak hala hizmet veriyorlar. Bu durumun çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. 1 kişinin 2 gün parasını çekememesi demek, o paranın bankada çalışması anlamına geliyor" dedi. Bir diğer iddia ise bankaların nakit yerine kredi kartı harcamasına yönlendirmesi konusu. Kart alışverişlerinde hem tüketiciden hem de esnaftan komisyon alan bankaların ATM'den bilinçli olarak para vermediği ve tüketicileri karta yönlendirdiği savunuluyor.

NAKİTSİZ BİR TOPLUM İSTENİYOR

ATM probleminin sebeplerinden birinin 'nakitsizleştirilmiş toplum projesi' olduğu iddia ediliyor. Bu konuda uzman olan Dr. Ramazan Kurtoğlu, insanlığa dayatılan yeni dünya düzenini ve teknolojinin insanlığı değiştirip dönüştürmek için kullanıldığını ifade ediyor. "Batı merkezli küresel yapının insanlığı elit güçlerin kontrolünde köleleştirmeyi amaçlayan yeni dünya düzenine karşılık kendi medeniyet tezimizi ortaya koymamız gerek" diyen Kurtoğlu yaptığı açıklamada "Yeni bir dünya kuruluyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde kimsenin cebinde nakit para kalmayacak. Buna karşı bilinçli olmalıyız. Farkındalığımızın artması gerekiyor. Teknolojiyi elinde bulunduran insanlığı kontrol ediyor. Para da burada en önemli araç. Nakitsiz toplum sayesinde güç belli kesimlerin eline geçecek" açıklamasında bulundu.

BİR GÜNÜ GEÇMEMELİ

Tüketici dernekleri bankaların bu tutumuna karşı bir yaptırım getirilmesi gerektiğini belirterek "Şahsi para kullanımı kişinin en büyük özgürlüğüdür. Bu noktada ATM'lerde yaşanan sorunlar, paraya ulaşamama bir suç teşkil eder. Yazılım problemleri sebebiyle saatlik arızalar olabilir. Ancak kişinin aynı ATM üzerinden 2 veya daha fazla gün para çekememesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuyla ilgili sıkça şikayet alıyoruz" açıklamasında bulundu.

KAAN ZENGİNLİ