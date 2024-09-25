Kalkan-27 operasyonları: 1029 göçmen yakalandı

Enflasyon beklentilerinde gerileme
Enflasyon beklentilerinde gerileme
Altında yeni rekor: Gram altın gözünü 3 bin liraya dikti
Altında yeni rekor: Gram altın gözünü 3 bin liraya dikti
Maliye Bakanlığı mükellefler için yeni uygulamaları devreye alıyor
Maliye Bakanlığı mükellefler için yeni uygulamaları devreye alıyor
Emeklilikte 'ikisi bir arada' formülü
Emeklilikte 'ikisi bir arada' formülü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor
Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek
Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi
Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi
Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor
Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İkinci el otoda canlanma sinyali
İkinci el otoda canlanma sinyali
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kalkan-27 operasyonları: 1029 göçmen yakalandı

27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren "Kalkan-27" operasyonlarında; 84 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 08:27, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:08
Yazdır
Kalkan-27 operasyonları: 1029 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kalkan-27 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren "Kalkan-27" operasyonlarında; 84 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'nin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Diğerlerinin ise adli işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezlerine teslim edildi

Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye'de "KALKAN-27" operasyonları düzenlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber