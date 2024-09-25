Kalkan-27 operasyonları: 1029 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kalkan-27 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

2️7️ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik son 4️ gündür süren "KALKAN-27" operasyonlarında;

8️4️ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve

1️.0️2️9️ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️



️Yakalanan Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin,

📍2️5️'i tutuklandı,. pic.twitter.com/J6J5XxXqkh Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2024

27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren "Kalkan-27" operasyonlarında; 84 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'nin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Diğerlerinin ise adli işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezlerine teslim edildi

Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye'de "KALKAN-27" operasyonları düzenlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."