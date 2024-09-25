'Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sektörde yeni olumlu gelişmeler göreceğiz'

Enflasyon beklentilerinde gerileme
Enflasyon beklentilerinde gerileme
Altında yeni rekor: Gram altın gözünü 3 bin liraya dikti
Altında yeni rekor: Gram altın gözünü 3 bin liraya dikti
Maliye Bakanlığı mükellefler için yeni uygulamaları devreye alıyor
Maliye Bakanlığı mükellefler için yeni uygulamaları devreye alıyor
Emeklilikte 'ikisi bir arada' formülü
Emeklilikte 'ikisi bir arada' formülü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor
Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek
Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi
Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi
Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor
Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İkinci el otoda canlanma sinyali
İkinci el otoda canlanma sinyali
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sektörde yeni olumlu gelişmeler göreceğiz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Amerikan ilişkilerinde gelecekte birçok sektörde yeni olumlu gelişmelerin görüleceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 09:10, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:09
Yazdır
'Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sektörde yeni olumlu gelişmeler göreceğiz'

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bakan Bolat, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetlerinin Türkiye'yi krizlerin, savaşların ve dünyadaki büyük gerginliklerin dışında tutmayı başardığını, Türkiye'nin krizleri en iyi yönetebilen ülke konumunda olduğunu anlattı.

Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğünü her alanda geliştirdiğini belirten Bolat, dış ticarette ise mal ihracatını 1987'deki aylık 1 milyar dolar seviyesinden bugün günlük 1 milyar dolara çıkardığını aktardı.

Bolat, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modelini uyguladığını kaydederek, "İnşallah önümüzdeki birkaç yıl cari işlemler açığının hep kontrol altında olduğu bir dönem görebileceğiz. Biz yaşadığımız salgın, savaş, deprem gibi felaketlerden sonra ekonomimizde bir dengeleme politikası uyguluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve desteğiyle uygulanan ekonomi programıyla son bir yılda çok önemli bir dengeleme sürecinin başarıyla tamamlandığını aktaran Bolat, "Önümüzdeki dönemde daha düşük enflasyonla istikrarlı bir süreçte daha makul büyüme hedefleriyle yola devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD'deki Türk iş insanlarına "oyun kurucu olma" çağrısı

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri de değerlendiren Bolat, iki ülke ilişkilerinin son 4 senede önemli bir ivme yakaladığını anlattı.

Bolat, salgın döneminde tedarik zincirinde yaşanan aksamayla kaliteli üretim yapan, çalışkan iş gücü ile hızlı teslimatın olduğu Türkiye'den alım yapmanın Avrupalı ve Amerikalı ihracatçılar için çok cazip hale geldiğini ve o dönemde Türkiye'ye talebin arttığını kaydetti.

Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin son 4 yılda büyük bir artış gösterdiğini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 35 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Bolat, ABD'deki Türk iş insanlarının organize olmasının faydalarına dikkati çekerek, "Organize olan azınlıklar organize olamayan çoğunluklara galip geliyor. ABD'de nüfusun yüzde 2'sini oluşturan bir topluluk politikada, ekonomide, her alanda etkili olabiliyor." dedi.

ABD'deki Türk iş insanlarının organize olması, güçlenmesi ve dayanışma içinde olmasının Türkiye'ye çok büyük bir güç katacağını vurgulayan Bolat, "Amerika'dan Türkiye'ye yatırımlar noktasında da oldukça iyi bir durumdayız ama gelecek daha ümit verici." diye konuştu.

Bakan Bolat "Türk Amerikan ilişkilerinde önümüzdeki süreçte birçok sektörde yeni olumlu gelişmeleri hep birlikte göreceğiz." dedi.

ABD'deki Türk iş insanlarına "oyun kurucu olma" çağrısında bulunan Bolat, Türkiye ve ABD arasında çok büyük fırsatların oluşması için iş insanlarının çok daha efektif ve başarılı olabileceklerini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber