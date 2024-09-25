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Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 09:21, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:22
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Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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