Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükselen BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,92 puan artışla 10.044,65 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 33,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,9 madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile finansal kiralama faktöring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklerin etkisiyle baskılanıyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan düşerek yüzde 51,1 seviyesine ve hanehalkı için 1,5 puan gerileyerek yüzde 71,6 seviyesine indi.

Öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç, 10.010 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.