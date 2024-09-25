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Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Eylül 2024)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 10:19, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:18
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Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Eylül 2024)

Döviz kurları yeni günde de yatay seyrini sürdürdü.

Dolar/TL, 34 civarındaki sınırlı hareketlerine devam etti. Kur, ilk işlemlerde 34,13'ten el değiştirdi. Euro/TL ise 38,25 civarında işlem gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün ABD'de düzenlenen yatırımcı toplantılarına katıldı ve ekonomi programındaki ilerlemeleri ve öncelikleri paylaştı.

Şimşek, "Dezenflasyon süreci kalıcı bir şekilde başlamış durumda. Bir taraftan para politikasının gecikmeli etkisiyle 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek. Bir taraftan maliye politikası, gelirler politikası daha destekleyici hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Fitch Ratings, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesini beklediklerini ancak politika faizinde 2025'in ilk çeyreğinde indirime başlamasını öngördüklerini ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN NELER İZLENECEK?

Bugün piyasalarda Hazine'nin 10 yıl vadeli eurobond ihracı ve geri alımları ile sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin veri takip edilecek.

Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite fazlasını azaltmayı amaçlayan adımları devam ediyor. Haftabaşında politika faizinin üzerine çıkan gecelik faiz dün yüzde 49,8 civarına geriledi. Likidite fazlası yaklaşık 330 milyar TL olarak kaydedildi.

Hazine uluslararası piyasalarda 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı ve altı geri alım için bankaları dün yetkilendirdi.

Uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki dolar cinsi altı adet tahvil, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilecek ve/veya nakit karşılığı geri alınacak.

İç borçlanmada sıkça görülen geri alım alım uluslararası piyasalarda daha nadir.

Hazine uluslararası piyasalardan bu yıl 10 milyar dolar borçlanma öngörüyor. Yılbaşından bugüne gerçekleşen uluslararası borçlanma ise yaklaşık 7 milyar dolar oldu.

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