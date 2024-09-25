Enflasyon beklentilerinde gerileme
Enflasyon beklentilerinde gerileme
Altında yeni rekor: Gram altın gözünü 3 bin liraya dikti
Altında yeni rekor: Gram altın gözünü 3 bin liraya dikti
Maliye Bakanlığı mükellefler için yeni uygulamaları devreye alıyor
Maliye Bakanlığı mükellefler için yeni uygulamaları devreye alıyor
Emeklilikte 'ikisi bir arada' formülü
Emeklilikte 'ikisi bir arada' formülü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor
Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek
Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi
Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi
Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor
Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İkinci el otoda canlanma sinyali
İkinci el otoda canlanma sinyali
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Enflasyon beklentilerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 10:37, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:38
Yazdır
Enflasyon beklentilerinde gerileme

TCMB, Eylül 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan düşerek yüzde 51,1 seviyesine ve hanehalkı için 1,5 puan gerileyerek yüzde 71,6 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber