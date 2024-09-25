Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Çatak ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen "Gürz-16" operasyonunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya teröristi kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini ettiğini vurguladı.

Yerlikaya, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen 1 terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen "GÜRZ-16" operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.