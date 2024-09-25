Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi

Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen sürücü saniye saniye kameraya yansırken, yaşanan olayda korkulan olmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, ön kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı.

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