Erdoğan, Amerikan TV'sine konuştu: Hamas terör örgütü değil

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Amerikan NBC News kanalının konuğu oldu.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Keir Simmons'un sunduğu programda soruları cevaplayan Erdoğan, İsrail-Filistin meselesi ilişkin önemli mesajlar verdi.

"HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK BAKMIYORUM"

İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin? topraklarında sürdürdüğü akıl dışı soykırım harekatına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının 7 Ekim öncesinde maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin Hamas?'la ilişkisiyle ilgili bir soruya, "Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim?" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN VE 1947 VURGUSU

Filistin'in 1947'li yıllardan bugünlere kadar, topraklarının kaybede kaybederek geldiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Perde arkasını incelediğimizde, ne yazık ki 7 Ekim'e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım. Ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır.