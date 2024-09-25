Davutoğlu'ndan, DEVA Partisi ile 'birleşme' açıklaması

Halk TV'de katıldığı canlı yayın programında konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partilerin birleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her türlü fedakarlığa hazır olduklarını fakat DEVA Partisi'nin birleşmeye hazır olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Biz birleşelim diye teklif götürdüm. Gelecek Partisi ismi olarak kalırsa Babacan başkan olsun, DEVA Partisi kalırsa isim Davutoğlu genel başkan olsun dedim" dedi.

"DEVA Partisi, 28 Mayıs'tan sonra kabul etseydi Saadet Partisi ile grup kurmayacaktık"

Davutoğlu, şunları söyledi;

Bizim hedefimiz yeni bir sinerji oluşturmak. Ben bu sinerjinin birleşmeyle oluşacağı kanaatindeyim. Babacan'a geçen hafta götürdüğüm teklif, birleşelim teklifiydi. Şahısları bir kenarıya koyalım, iki partinin tabanının aidiyet hissetmesi ve bir heyecan uyandırması için bir partinin genel başkanı diğer partinin ismi ve logosuyla buluşsun ve onun başına geçsin. 'Böylece isim, logo ve genel başkan arasında bir sentez oluşsun ve bu konuda siz bir tercih yapın.' dedim. DEVA Partisi, 28 Mayıs'tan sonra kabul etseydi Saadet Partisi ile grup kurmayacaktık. Elimizde Türkiye'deki siyasi dengeyi değiştirecek 25 milletvekili var.

"Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden pazarlık yok"

Benim bu devleti yönetme konusundaki iradem konusunda kimsenin şüphesi olmasın, gerekirse o görevi alırım, cumhurbaşkanı adayı olmaktan da çekinmem. Ama benim cumhurbaşkanı adaylığım üzerinden bir siyasi pazarlık yaptığım konusunu hakaret telakki ederim. Arkadaşlarımız kendi aralarında konuşurken doğal olarak, 'Biri genel başkan olursa diğeri de siyaseten yok olmayacağına göre doğal cumhurbaşkanlığı adaylığına dönebilir' şeklinde konuşulmuş. Benim böyle bir ön şartım olmadı.

"Ben birleşmeyi tercih ederim"

Dün gece aradı Sayın Babacan, onların parti kurullarında birleşme gündemi olmaksızın bir grup kurma yönünde bir karar çıkmış, saygı duyarım. Ben birleşmeyi tercih ederim çünkü organik olarak Türkiye'nin şu anda kaybedecek vakti yok, bir an önce birleşilmesi lazım. TBMM'de grubu olmayan, benzer ilkeleri savunan bütün partilerin ortak bir grup oluşturması... Yani DEVA ile Gelecek birleşir ve Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Demokrat Parti ve isteyen başka bağımsız milletvekilleriyle takriben 40-45 kişilik bir grup oluşturulabilir. Bu DEVA - Gelecek birleşmesine engel değil, DEVA - Gelecek birleşmesi de bunun ön şartı değil ama bizim birleşmemiz çok organik. Birleşmeye dair her opsiyona 'evet' diyoruz. Yeter ki Meclis'te AK Parti - CHP kutuplaşması karşısında bir merkez sağ ihtiyacı karşılansın."