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İsrail'in Lübnan'a saldırısında 3 kız kardeş ve anneleri hayatını kaybetti

Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının öğrencisi 3 kız kardeş Zeina, Zahraa ve Banin ile anneleri Muna Katbay, aile ziyareti için gittikleri ülkeleri Lübnan'ın güneyinde, 23 Eylül sabahı İsrail'in saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 14:10, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:10
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İsrail'in Lübnan'a saldırısında 3 kız kardeş ve anneleri hayatını kaybetti

AA'nın Türkiye Maarif Vakfından aldığı bilgilere göre, Gambiya'daki Maarif Okullarında öğrenim gören 3 kız öğrenci ve anneleri, kanser hastası bir yakınlarının vefatı üzerine, okulun açılmasından 1 hafta önce Lübnan'ın güneyinde yer alan Hanaway'deki akrabalarının yanına gitti. Baba Muhammed Katbay ise Gambiya'da kaldı.

Anne ve 3 kızı, İsrail'in 23 Eylül'de yerel saatle 05.00 civarı Lübnan'a yaptığı saldırıda hayatını kaybetti.

Bombalı saldırı öncesi anne Muna Katbay'ın, Gambiya'daki arkadaşları ile telefonda konuşurken, yakınlardaki bomba sesleriyle korkan ve ağlayan kızlarının çığlıkları üzerine telefonu kapattığı öğrenildi. Ardından düzenlenen saldırılarda 3 küçük kızı ile annenin vefat ettiği, 2 gündür mahalledeki taziyeye çok büyük katılım olduğu bilgisi edinildi.

Gambiya'daki Uluslararası Maarif Okulunun açılışında, Lübnanlı ailenin okulda çok sevilen ve başkent Banjul'da öğrenim gören kızları 4 yaşındaki Banin, 5 yaşındaki Zahraa ve 9 yaşındaki Zeina Katbay'ın sıraları boş kaldı. Okulun sevilen öğrencilerinden Katbay kardeşlerin arkadaşları ve öğretmenleri büyük üzüntü yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının 20 Ocak 2020'de Gambiya'daki okulunun açılışında birlikte fotoğraf çektirdiği Zeina Katbay ile kardeşleri Zahraa, Banin ve anneleri Muna Katbay'ın, 23 Eylül'de İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim yeri Hanaway'a düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerini acıya kapatanlar, yüreklerinde zulmün izini taşır. 2020 yılında Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının açılışında hatıra fotoğrafı çektirdiğim Zeina'nın, annesi ve iki kız kardeşi ile birlikte İsrail'in saldırılarında şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ömürlerinin baharında katil İsrail tarafından hayattan koparılan masum anneye ve kızlarına Allah'tan rahmet, geride kalan sevdiklerine sabır diliyorum. Sadece bir aileyi değil, tüm insanlığın onurunu, adalet ve merhamet duygusunu paramparça eden vahşetin sorumlularından, her bir canın hesabının sorulmasını temenni ediyorum."

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