'Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Şırnak'a geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda karşılanan Bakan Güler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Güler, burada erbaneler eşliğinde söylenen Kürtçe şarkılar ile karşılandı. Bakan Güler, ardından bir otelde düzenlenen 'Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. Programda ayrıca Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı. Burada konuşan Bakan Güler, Şırnak'ın terörden çok çektiğini ancak terörle mücadelede elde edilen başarılarla huzurun sağlandığını belirten Bakan Güler, "Şırnak, birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin en mümtaz şehirlerinden biridir. Tüm bu güzelliklerine rağmen Şırnak'ımız, maalesef yıllarca terörden çok çekti, bölgenin gelişimi yavaş kaldı, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremedi. Ancak, Kahraman Mehmetçik'imizin, güvenlik kuvvetlerimizin, güvenlik korucularımız ile hepsinden önemlisi, siz Şırnaklı kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ve refah da artmaya başladı. Devletimiz; tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi; bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİN YÜZDE 40'TAN FAZLASI GABAR'DA'

Şırnak'ın petrolle kalkınacağı ve bölgenin yıldızı olacağını söyleyen Bakan Güler, "Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa, çevre-şehircilikten turizme kadar, her alanda büyük yatırımlar ve projeler hayata geçiriliyor ve Şırnak'ımız her geçen gün daha da gelişiyor. Artık Gabar ve Kato dağları, terörle değil, petrolle anılıyor. Yeni petrol sahaları keşfediliyor ve petrol üretimi artıyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfinin Şırnak'ta yapılması bizler için ayrıca gurur vericidir. Şu anda günlük 100 bin varil üretim hedefiyle Şırnak, petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nitekim Türkiye'deki günlük petrol üretiminin yüzde 40'tan fazlası Gabar'da gerçekleştiriliyor. Hiç şüpheniz olmasın ki Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır. Bunun yanı sıra enerji alanında yatırımlar devam ediyor. Şırnak, bölgesel ticarette de bir köprü vazifesi görmekte. Silopi'deki Habur Sınır Kapısı, ülkemizin Irak'a ve Orta Doğu'ya açılan bir sınır kapısı olması nedeniyle önemli bir gelir kaynağı. Şu anda da Şırnak'ın ilçeler ve çevre illerle bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. Tarım ve hayvancılıkta ise şehrin sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya koyabilmesi için sulama ve hibe desteği başta olmak üzere çiftçilerimize önemli destekler sağlanarak bu alanda tam kalkınma hedefleniyor. Özellikle yer fıstığı üretiminde Şırnak, son yılların parlayan yıldızı konumunda. Bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gerekli destekleri sağlıyor. Çiftçilerimizin üretimine katkıda bulunmak ve tarımsal verimliliği artırmak maksadıyla suya erişimle ilgili çalışmalar, belde ve köylerde sürdürülüyor. Tüm bunlar olurken Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de Şırnak'ın gelişimine yönelik katkılar sunma gayretindeyiz" diye konuştu.

'ŞIRNAK, BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ÖZELLİKLERİNİ ORTAYA KOYAN BİR YER HALİNE GELDİ'

Kentin hizmet edecek bir belediyecilik anlayışını sonuna kadar hak ettiğini belirten Bakan Yaşar Güler,

"Burada bir hususu özellikle hatırlatmak isterim ki; Şırnak eskiden de vardı ama böylesine gelişmiş değildi, bu şekilde bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemiyordu. Çok şükür, şanlı ecdadımızdan, atalarımızdan bizlere yadigar kalan, her şeyi ile mükemmel bu müstesna şehir, artık terör örgütlerinin tasallut olduğu değil, birbirinden değerli özelliklerini ortaya koyan bir yer haline geldi. Çok kıymetli ve her şeyin en güzeline layık Şırnaklı hemşehrilerimin yaşamlarını huzurlu ve en müreffeh bir şekilde sürdüreceği bir iklimin sağlanması, elde ettiğimiz paha biçilmez bir kazanımdır. Şırnak, evvela 2019 seçimlerinde, akabinde de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iradesini, hizmet ve eser siyasetinden yana kullandı. Şırnaklı kardeşlerimiz, bölgede terör ve şiddete yer olmadığını en güçlü şekilde gösterdi. Bu sayede şehrimiz; belediyecilikte, bugüne kadar görmediği hizmetleri, son yıllarda almaya başladı. Burada özellikle bir hususu vurgulamak istiyorum; belediyelerimiz artık, kaynaklarını, Şırnaklı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Belediyemizin hemen her noktada sürdürdüğü çalışmalar ile şehir modern bir görünüme kavuşmuş durumda. Şırnaklı kardeşlerim de modern şehirciliğin gereklerini yerine getiren, Şırnak'a gerçekten hizmet edecek bir belediyecilik anlayışını, sonuna kadar hak ediyor. Nitekim Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka, başkanlığının ilk döneminde; terörün ortaya çıkardığı izlerin tamamıyla silinmesi, temel yatırımların hizmete alınması gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdi" ifadelerini kullandı.