Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin kuzeni tutuklandı
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden şüphelinin, sosyal medyada silahlarla fotoğraf paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan kuzeni tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 17:11, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden Yunus Emre G'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.
Ataşehir'deki ikametinde olduğunu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı.
18 yaşından küçük şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli K.G. tutuklandı.