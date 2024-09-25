Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin kuzeni tutuklandı

Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden Yunus Emre G'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.

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