Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın kuzeni gözaltında

Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı Yunus Emre G'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.

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