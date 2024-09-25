Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın kuzeni gözaltında
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin kuzeni sosyal medyada silahlarla fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 15:51, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı Yunus Emre G'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin Ataşehir Mahallesi'nde bulunan ikametinde olduğunu belirleyen ekipler K.G'yi gözaltına aldı.
Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.