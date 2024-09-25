İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
GAZİANTEP'te apartman inşaatında çalışırken üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düşen inşaat işçisi Furkan Bozkurt (20) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili vinç operatörü ve 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 16:00, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:00
Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı sırada üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düştü. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Furkan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.