DEM'li belediyenin işten çıkarmalarına mahkeme engeli

Edinilen bilgilere göre, Derik Belediyesi kadrosunda tam zamanlı sözleşmesi eğitmen olarak çalışan 5 personelin iş akdi, belediye tarafından feshedildi. Bunun üzerine haklarının peşine düşen personeller, kararın durdurulması için Mardin 1. İdare Mahkemesine başvurdu. Kararı görüşen Mardin 1. İdare Mahkemesi, personellerin işe alımda belediye tarafından belirlenen tüm şartları yerine getirdiğini, belediyenin ise hukuka aykırı işlem yaparak personellerin sözleşmelerini feshettiğine hükmetti. Kararda, "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 18 Eylül 2024 tarihinde oy birliğiyle..." denildi.

Kararda Danıştay 12. Dairesinin daha önce verdiği kararına da atıfta bulunularak, "Benzer bir uyuşmazlık kapsamında Danıştay 12. Dairesince verilen 22 Mayıs 2024 tarih ve E:2021/6448, K:2024/2606 sayılı onama kararı da bu yöndedir. Öte yandan, mahkememizce hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde davacının görevinden uzakta kalarak gelir elde etmekten mahrum kalacak olması sebebiyle davacı açısından telafisi güç zararlar doğabileceği de açıktır" ifadeleri yer aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra DEM Partisi tarafından yönetimi devralınan birçok belediyede işten çıkarmalar yaşanmış ve çalışanlar mağdur olmuştu. Bu son karar, personellerin haklarını koruma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.